文創產業夯 民營職訓機構助弱圓夢

文創產業蔚為風潮，台中市民營職業訓練中心推出「金屬飾品創意設計與製作實務專班」，其中將提供名額免費招收由社會局推薦的弱勢者，希望協助有志創業者圓夢。中央社記者郝雪卿攝 106年4月7日

文創產業蔚為風潮，台中市民營職業訓練中心推出「金屬飾品創意設計與製作實務專班」，其中將提供名額免費招收由社會局推薦的弱勢者，希望協助有志創業者圓夢。

「學得一技之長，勝過家財萬貫！」康林集團負責人李超群表示，「金屬飾品創意設計與製作實務專班」是過去民間所謂的「金銀細工業」，目前坊間很缺這種專業人才，因此康林投資上百萬資金，購置機具設備，並配合加上時尚以「金屬飾品創意設計與製作」為名開班授課，上課時間1個半月。

李超群指出，看好學員擁有技藝和創意，一旦學成創業生財工具設備只要3萬元，就可以自行創業，包括在物聯網銷售或到逢甲夜市擺攤，就算不朝創業發展，也可成為金飾設計加工業者、銀樓、首飾工作室的人才，這次將開設2班，每班各提供5個弱勢公益名額。

明道大學時尚造型系助理教授林明宗表示，這個技能培訓班透過課堂180小時循序漸進的課程，可以讓學員習得寶石鑑賞、創意設計、3D電腦繪圖以及金屬、珠寶飾品製作技術與專業設計技能，且能配合創新加入時尚，讓每件飾品成為獨一無二的個性商品。

李超群說，除了學得金屬飾品設計製作功夫，連學員想創業如何貸款的方式也列入重要的課程，即教導學員如何運用政府鼓勵青年創業措施，減輕創業資金壓力，讓創意創業不再遙不可及，不再受限於學習門檻、費用，降低創業風險。1060407

(中央社)