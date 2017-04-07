文創產業夯 民營職訓機構助弱圓夢
文創產業蔚為風潮，台中市民營職業訓練中心推出「金屬飾品創意設計與製作實務專班」，其中將提供名額免費招收由社會局推薦的弱勢者，希望協助有志創業者圓夢。
「學得一技之長，勝過家財萬貫！」康林集團負責人李超群表示，「金屬飾品創意設計與製作實務專班」是過去民間所謂的「金銀細工業」，目前坊間很缺這種專業人才，因此康林投資上百萬資金，購置機具設備，並配合加上時尚以「金屬飾品創意設計與製作」為名開班授課，上課時間1個半月。
李超群指出，看好學員擁有技藝和創意，一旦學成創業生財工具設備只要3萬元，就可以自行創業，包括在物聯網銷售或到逢甲夜市擺攤，就算不朝創業發展，也可成為金飾設計加工業者、銀樓、首飾工作室的人才，這次將開設2班，每班各提供5個弱勢公益名額。
明道大學時尚造型系助理教授林明宗表示，這個技能培訓班透過課堂180小時循序漸進的課程，可以讓學員習得寶石鑑賞、創意設計、3D電腦繪圖以及金屬、珠寶飾品製作技術與專業設計技能，且能配合創新加入時尚，讓每件飾品成為獨一無二的個性商品。
李超群說，除了學得金屬飾品設計製作功夫，連學員想創業如何貸款的方式也列入重要的課程，即教導學員如何運用政府鼓勵青年創業措施，減輕創業資金壓力，讓創意創業不再遙不可及，不再受限於學習門檻、費用，降低創業風險。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。