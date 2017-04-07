江振誠美食料理 熱情魅力魔法秘密
台灣名廚江振誠被Elite Traveller雜誌譽為「未來十年最有影響力的15位廚師之一」，他雖獲獎無數，但料理初心從未改變，美食基地廚房不僅香氣撲鼻，更有熱情魅力的魔法。
江振誠在新加坡開設的餐廳「Restaurant ANDRE」，隱身在歐南園地鐵站附近的巷弄裡的一棟白色建築。雖然獲獎無數，卻沒有任何醒目的店面招牌，無論初次嚐鮮或識途老馬，都能充分感受這位美食料理名廚的平民作風。
江振誠在工作伙伴們施展料理魔法的秘密基地廚房裡，沒有大廚架式，而是捲起衣袖和料理魔法師們共同討論「八角哲學」菜色，進而做出最好的排列組合。
這位魔法師在秘密基地廚房裡，總是檢視並品嚐各種食材的魔法方程式。
餐廳裡上桌的菜色均具有8項獨特元素，分別是Pure（純粹）、Salt（鹽）、Artisan（工藝）、South（南法）、Texture（質）、Unique（獨特）、Memory（憶）以及Terroir（風土）。
江振誠說，「八角哲學」乍看之下很抽象，他只是希望把極致的餐飲概念，變成是最簡單方式，菜單上只寫著8個單字，這8個單字代表不同的元素，衍生出8道菜。
江振誠是台灣之光，他在新加坡開設的餐廳「Restaurant ANDRE」獲獎無數，近者如2015年「亞洲最佳50餐廳」中獲第5名、2016年攀升到第3名，今年再進步到第2名。尤其，在「全球最佳50餐廳」評選中，更從2016年的第32名，大幅躍升18名到今年的第14名。
新加坡米其林指南2016年也把江振誠的「Restaurant ANDRE」餐廳列二星殊榮。1060407
(中央社)
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