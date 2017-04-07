脫北者朴研美取消訪台 原因成謎
大塊文化出版股份有限公司今天表示，脫北者朴研美取消原訂10日訪台行程，確切原因不得而知，但朴研美上週才在香港，也接受港媒採訪，為何取消訪台，原因成謎。
朴研美寫的「為了活下去：脫北女孩朴研美（In Order to Live: A North Korean Girl’s Journey toFreedom）」目前已出版法文、德文、西班牙文與日文等多國語言，大塊文化去年8月出版繁體中文版，至今銷售已破10萬冊。朴研美原訂10日訪台7天，但大塊文化得到最新消息是取消訪台，讓大塊文化措手不及。
朴研美上週才受邀到香港，原本結束香港行程後就直接飛往台灣，但大塊文化近日聯繫時，得到的回覆是取消訪台行程。
西元1993年出生於北韓的朴研美，是少數以真實姓名公開個人經歷的脫北者，2015年以英文出版「為了活下去」，述說13歲時與母親冒生命危險橫越鴨綠江逃到中國，在人口販子手中掙扎求生，最後抵達南韓追求自由經歷。1060407
(中央社)
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