饒舌歌手Q毛萬夜闖動物園 園方報警
饒舌歌手「Q毛萬QMone」今年2月上傳一段影片為與2名友人夜闖台北市立動物園，甚至拿手電筒照射動物，園方今天上午已到警察局報案。
Q毛萬聲稱是1年前闖入動物園，影片中卻出現去年11月才到園的金剛猩猩「迪亞哥」告示牌畫面，與Q毛萬說的時間點不符。
「Q毛萬QMone」今年2月16日上傳「我做過最瘋狂的事！！半夜逛動物園！！」影片，內容為與2名友人半夜翻牆進動物園過程，甚至在行經可愛動物區、非洲動物區時拿手電筒照射動物。
動物園發言人曹先紹表示，拿手電筒照射動物違反野生動物保育法，為公訴罪；闖進公家機關也涉及中華民國刑法；踩到各局處法律紅線，如園外撒尿，涉及台北市政府環境保護局、北市府衛生局權責。
曹先紹說，「影片裡面有些證據，初步判斷不是1年，而是更近的時間發生」報案時也一併告知警方。
曹先紹表示，目前在確認Q毛萬是否仍是中國文化大學學生，如果確定是，希望學校表態。
Q毛萬中午在社群網站臉書（facebook）發文說，拍攝影片時是西元2015年，剛經歷好友離世，「才暸解，原來生命是如此的不可預測及脆弱，我害怕，但我也選擇面對。」當下獲得的快樂與感受想拍成影片來分享，至少死後能留下什麼讓人緬懷。1060407
(中央社)
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