郭子乾為五百元全裸上戲 遭轟不上進淚崩
藝人郭子乾以模仿秀走紅，去年更以節目《三星報喜》入圍金鐘主持人獎，看似風光的演藝事業，其實30年前剛出道時並不順遂，甚至為了只求有演出機會，只拿了500元酬勞就不惜全裸上陣。
根據《蘋果日報》報導，郭子乾學生時代就對表演有興趣，曾擔任話劇社社長，但退伍後沒有明確目標，不僅曾擺地攤賣飾品，也去酒店應徵過少爺，直到驚覺身體狀況亮紅燈，毅然決定辭職另謀出路，恰逢李國修屏風表演班剛成立，也讓她前往面試並獲得演出機會，面對首演就得背部全裸上陣，郭子表示當時連劇本寫啥都不知道，但是為了500元酬勞，才讓他咬緊牙關硬撐下去。
此外他更回憶起當年在《連環泡》時，邊做道具邊爭取機會演短劇，好不容易演出到有台詞的角色，居然NG高達36次，當時王偉忠見狀當眾痛罵「你他X的演什麼東西啊？演行屍走肉啊」，未料重演十幾次能未達效果，也讓王偉忠大嘆「好啦就這樣播出，反正這個人不求上進」，這句話雖讓郭子乾眼眶泛淚，但也以此為警惕，把握住每次演出機會，更在王偉忠嚴厲指導下，磨練出表演功力。
(中時電子報)
關鍵字：郭子乾
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