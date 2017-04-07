中市警化身人力拖吊車 推離故障貨車

台中市西屯區市政路上車水馬龍，見波麗士大人幫忙推車的背影，原來是民眾車輛拋錨故障，員警化身人力拖吊車，解除危機。（盧金足翻攝）

滿載礦泉水的貨車司機（左）因為貨車故障停在路中，員警出面協助。（盧金足翻攝）

一名滿載礦泉水的司機，貨車開到台中市西屯區市政路時，貨車熄火無法發動，適逢中午用餐時間，周邊車流量大，司機擔心會造成塞車或發生車禍，正緊張的打電話搬救兵，巡邏員警發現後，馬上協助推車，一身厚重裝備的員警，將載滿礦泉水的貨車推至路旁，讓經過的市民豎起大拇指稱讚「猴塞雷！」

中午時間天氣炎熱，市政路上車水馬龍，卻見波麗士大人幫忙推車的背影，原來是民眾車輛拋錨故障，警察局第6分局市政派出所警員黃浤源、實習警員楊雅玲剛好巡邏經過，見交通號誌的綠燈亮起，這輛小貨車還停滯在快車道上，造成後方交通阻塞。

司機送貨途中因為氣溫過高，加上車子老舊導致拋錨，正在路旁焦急地請求拖吊車前來協助。

貨車司機表示，因天氣變熱，民眾用水量大增，公司訂單特別多，車上載滿客戶訂購的礦泉水要趕在中午前交貨，沒想到中途車子突然拋錨故障，然而拖吊車正在處理另外1件拖吊作業，無法火速趕到現場，讓他急如熱鍋上的螞蟻。

員警了解狀況後，幫忙將貨車推至路旁，以免發生意外，並讓交通恢復順暢。司機感激的說，中午炎熱之際，正愁找不到願意幫忙的路人，員警不愧是及時救援的人民保母。

(中時)