中市警化身人力拖吊車 推離故障貨車
一名滿載礦泉水的司機，貨車開到台中市西屯區市政路時，貨車熄火無法發動，適逢中午用餐時間，周邊車流量大，司機擔心會造成塞車或發生車禍，正緊張的打電話搬救兵，巡邏員警發現後，馬上協助推車，一身厚重裝備的員警，將載滿礦泉水的貨車推至路旁，讓經過的市民豎起大拇指稱讚「猴塞雷！」
中午時間天氣炎熱，市政路上車水馬龍，卻見波麗士大人幫忙推車的背影，原來是民眾車輛拋錨故障，警察局第6分局市政派出所警員黃浤源、實習警員楊雅玲剛好巡邏經過，見交通號誌的綠燈亮起，這輛小貨車還停滯在快車道上，造成後方交通阻塞。
司機送貨途中因為氣溫過高，加上車子老舊導致拋錨，正在路旁焦急地請求拖吊車前來協助。
貨車司機表示，因天氣變熱，民眾用水量大增，公司訂單特別多，車上載滿客戶訂購的礦泉水要趕在中午前交貨，沒想到中途車子突然拋錨故障，然而拖吊車正在處理另外1件拖吊作業，無法火速趕到現場，讓他急如熱鍋上的螞蟻。
員警了解狀況後，幫忙將貨車推至路旁，以免發生意外，並讓交通恢復順暢。司機感激的說，中午炎熱之際，正愁找不到願意幫忙的路人，員警不愧是及時救援的人民保母。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。