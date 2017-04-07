特色店家陸續進駐 麗寶道之驛有錢景

麗寶道之驛為新型態國道服務區，也是進出麗寶樂園渡假區的中心點，人流商機無限。（陳淑娥攝）

麗寶道之驛為新型態國道服務區，也是進出麗寶樂園渡假區的中心點，人流商機無限。（陳淑娥攝）

麗寶樂園渡假區打造道之驛廣場，將開放30家特色店鋪進駐，目前已如火如荼展開，多家廠商等不及已搶先營運，包括全家便利商店、石川乳酪、日本4D王立體劇院、兒童超跑等熱門店家，麗寶樂園副總王永豪表示，「道之驛人流商機可期，預估每年營收上億元！」

麗寶樂園結合渡假區各項娛樂休閒資源，打造具休憩與推廣地方產業功能的休息站，讓麗寶道之驛成為新型態國道服務區，過路車輛入場休息免門票，還可享免費停車1小時優惠。道之驛將開放30家特色店鋪，目前全家便利商店、石川乳酪、日本4D王立體劇院、兒童超跑、中台灣農特產品與伴手禮等商家已插旗搶先進駐。

王永豪表示，渡假區交通位置得天獨厚，國道1號后里交流道下來，只要3分鐘就能進入停車場，一年450-600萬人次的渡假區來客，都將以麗寶道之驛為進出中心，前往水陸雙樂園、飯店、Outlet、大摩天輪與賽車場，「道之驛人流絕對商機可期！」

業者指出，麗寶道之驛有深受學齡兒童喜愛的兒童超跑，提供小超跑駕駛體驗，還有對戰的巨型機器人，熱情的向親子招手，眾多知名店家也將陸續進駐。未來園區將規劃引進速食餐廳、寵物美容、主題餐廳、地方小吃等特色商家，結合后里當地音樂資源，不定期舉辦各項表演活動，創造更強的娛樂氛圍，讓遊客有更多元的吃喝玩樂選擇。

(中時)