特色店家陸續進駐 麗寶道之驛有錢景
麗寶樂園渡假區打造道之驛廣場，將開放30家特色店鋪進駐，目前已如火如荼展開，多家廠商等不及已搶先營運，包括全家便利商店、石川乳酪、日本4D王立體劇院、兒童超跑等熱門店家，麗寶樂園副總王永豪表示，「道之驛人流商機可期，預估每年營收上億元！」
麗寶樂園結合渡假區各項娛樂休閒資源，打造具休憩與推廣地方產業功能的休息站，讓麗寶道之驛成為新型態國道服務區，過路車輛入場休息免門票，還可享免費停車1小時優惠。道之驛將開放30家特色店鋪，目前全家便利商店、石川乳酪、日本4D王立體劇院、兒童超跑、中台灣農特產品與伴手禮等商家已插旗搶先進駐。
王永豪表示，渡假區交通位置得天獨厚，國道1號后里交流道下來，只要3分鐘就能進入停車場，一年450-600萬人次的渡假區來客，都將以麗寶道之驛為進出中心，前往水陸雙樂園、飯店、Outlet、大摩天輪與賽車場，「道之驛人流絕對商機可期！」
業者指出，麗寶道之驛有深受學齡兒童喜愛的兒童超跑，提供小超跑駕駛體驗，還有對戰的巨型機器人，熱情的向親子招手，眾多知名店家也將陸續進駐。未來園區將規劃引進速食餐廳、寵物美容、主題餐廳、地方小吃等特色商家，結合后里當地音樂資源，不定期舉辦各項表演活動，創造更強的娛樂氛圍，讓遊客有更多元的吃喝玩樂選擇。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。