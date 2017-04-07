防亂判 加國為新法官開課談性侵

數十位新近獲得提名的加拿大聯邦法官，本周聚集魁北克省上課；上課目的是教育這些新法官有關性侵犯的必要法律，以防未來再度出現恐龍法官亂判的爭議案件。

加拿大廣播公司（CBC）今天報導，加拿大人民對於近年來多起性侵犯和性暴力案件的司法判決，感到憤怒和不滿；因為這些案件往往是憑藉著對於性和婦女的「刻板印象或不可考的迷思」來判案。

在為期一周的課程中，資深法官告訴新法官，儘管加拿大的暴力犯罪率逐漸下降，性侵報案率卻未見下滑，而且性侵者被定罪的比例，遠低於其他暴力犯罪案。

在加拿大多個省分，去年和今年都有多起性侵案件引爆極大爭議，其中多起被告獲判無罪的案例，後來翻案改判性侵罪成立。

最近的一椿離譜判案，發生在諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia），有一位計程車司機涉嫌性侵酒醉女乘客。但諾省法官勒南罕（Gregory Lenehan）認為，「喝醉酒的人顯然還是有能力表示同意」，而且「控方提不出原告不答應的證據」，所以在上個月判定那名計程車司機無罪開釋。

此案一出，諾省10多個團體同聲要求將勒南罕撤職，因為他明顯缺乏對性侵罪和刑法中有關「同意」二字定義的認識與理解。同時有數百人走上街頭抗議，斥責像勒南罕這樣的法官持刻板印象和不可考的迷思判案，「觀念落後大家幾十年」。

在亞伯達省（Alberta），去年也有多起性侵嫌犯被判無罪後，引發眾怒。其中一起，是諾省法官山內（K. Yamauchi）質疑2名小女孩原告，為什麼沒有早一點讓別人知道她們的繼父對她們毛手毛腳，法官還因為她們記不得一些無關緊要的事，懷疑她們的說詞。

另一樁轟動一時的案例事涉前聯邦法院法官坎普（Robin Camp）。他在2014年審理一樁性侵案件時，質問受害者「怎麼沒有把自己的膝蓋夾緊？」坎普最後在2016年底遭到去職處分。

有鑑於一直以來，性侵報案率低、起訴率也很低，加拿大保守黨代理黨魁安布羅斯（Rona Ambrose）提出了一項個人法案，要求所有想要當法官的人，必須接受與性侵犯法律相關深度教育。

安布羅斯的法案已獲得新民主黨支持，至於自由黨政府立場為何，目前並不明朗。1060407

(中央社)