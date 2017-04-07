玉管處32周年慶　強調環境永續

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玉山國家公園管理處今天舉辦32周年慶，並表揚績優團體和志工。（沈揮勝攝）

處慶活動以「玉山茗樂」形式與愛山者分享喜悅。（沈揮勝攝）

表揚績優員工。（沈揮勝攝）

來賓、員工、團體和志工興奮大合照。（沈揮勝攝）

深耕玉山、守護自然，玉山國家公園管理處今天歡慶32周年，處長曾偉宏、管理處與退休員工，以及各國家公園管理處代表，200多名佳賓齊聚水里玉管處處本部，表揚企業認養團體及績優志工，並發表多項紀錄片成果，場面熱鬧。

曾偉宏表示，玉山國家公園在該處員工長期耕耘下，無論轄內經營管理、生態保育、環境教育等，各方面都累積了豐碩的成果。

他感謝認養企業團體和保育志工的無私付出，未來將秉持核心保育生態永續、強化地方夥伴關係、環境解說文創加值、遊憩服務登山安全等4大工作目標，持續推動精進業務，讓玉山生態永續保存外，也將推動八通關古道等創新服務，加值玉山文創內涵。

玉管處強調，將持續進行保育教育的推展工作，轉化研究調查成果為科普作品或教育手冊，使社會大眾瞭解玉山園區自然及人文資源之特性。

期許經由各領域學者專家與國人的參與，對玉管處在資源的永續利用及保育工作能激發出不同以往的思維，讓玉管處在資源保育與園區的資源管理作到盡善盡美，符合國人對生態保育工作殷切的期盼為目標。

今天的處慶活動充滿茶香和藝文氛圍，會中頒發感謝狀予玉山文教基金會、竹山秀傳醫院、中華電信、中鋼集團、中租迪和、王品集團及中華民國山岳協會等7個認養企業團體，及頒獎服務超過2500小時獲內政部金質獎、銀質獎的志願服務人員和績優保育志工。

午後另辦105年度保育研究調查成果座談分享會，會中以105年度在園區所進行的研究調查及保育教育推廣，及以花蓮卓溪鄉與東部園區瓦拉米步道之保育推廣影片為主題進行成果分享。

該處去年完成登山安全暨環境教育宣導片《玉山行》、南安生態環境介紹影片《來自南安的明信片》、並出版《做我的朋友》兒童環境教育繪本、輔導原住民部落轉型有機生態農業以「玉山瓦拉米」品牌上市行銷。

另完成園區步道系統災害分析及防災地圖建置規畫，強化園區通訊及登山安全服務，辦理重要物種保育及棲地監測工作等。

105年研究調查包括「玉山主峰步道沿線高山植物物候與氣候變遷影響之研究」、「玉山地體構造與地質演變」、「玉山園區蝴蝶資源普查與指標物種複查」、「八通關清古道西段勘查」等4項重點工作。

(中時)