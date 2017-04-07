追思鄭南榕 蔡總統：台灣人講在地故事
「鄭南榕自由之翼紀念墓園」今天舉行鄭南榕殉道28週年追思，總統蔡英文與鄭南榕遺孀葉菊蘭獻花時表示，台灣人有能力講自己的在地故事，「要讓全世界看到我們的故事」。
總統蔡英文致詞完畢後，與葉菊蘭循階梯而上，前往墓園與紀念碑獻花追思。
蔡總統表示，紀念鄭南榕應深思民主與追求公平正義，一直是堅持的價值。她領導的政府，要讓台灣人透過認識自己、進而展望世界，讓台灣真正成為世界的台灣。
鄭南榕殉道追思紀念會7日在新北市金山金寶山墓園舉行，比預定時間晚到1小時的蔡總統說，7日成為國定「言論自由日」，紀念鄭南榕，還要彼此提醒，自由、民主從來都不是從天上掉下來，民主要靠雙手奮鬥爭取，重要是意志與決心。
蔡總統表示，透過社會、經濟、文化政策，將強化在地人文，打造台灣成國民願意安身立命的所在，一起持續奮鬥。台灣人有能力講自己的在地故事，讓全世界看到我們的故事。1060407
(中央社)
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