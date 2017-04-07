全國中等學校運動會 點燃聖火傳遞
全國中等學校運動會22日到27日在彰化縣登場，聖火今天引燃並傳遞，象徵全中運將展開，歡迎民眾到彰化旅遊、為選手加油。
民國106年全國中等學校運動會22日到27日在彰化縣舉行，彰化縣政府今天在八卦山大佛風景區廣場舉行聖火引燃與起跑典禮，彰化縣長魏明谷、教育部體育署主任秘書王漢忠等人出席，歡迎選手齊聚彰化競技、取得好成績。點燃聖火後，展開為期15天的全國傳遞。
魏明谷說，22日到27日迎接來自全國1萬多名選手、教練到彰化競技，共有17種類、19科目競賽項目，盼透過運動促進彰化觀光、行銷產業、打開能見度，歡迎全國民眾來旅遊、觀看賽事，為選手加油。
魏明谷表示，彰化縣推動「綠能文化，智慧彰化」，近年積極推廣綠能環保科技，這次聖火動力塔由太陽能面板堆疊而成，象徵彰化縣太陽能工業產出的綠能動力，並為地球減碳，而負載聖火的母火座，則以「向日葵」為造型，展現陽光、熱情、愛好運動的縣民精神。
王漢忠說，聖火引燃後，預告全中運22日將在彰化展開，全中運是國、高中年度最重要賽事，讓選手與教練有互相交流平台，將有上萬名選手及教練到彰化，也期盼藉由運動賽事行銷彰化。1060407
(中央社)
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