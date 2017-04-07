川習會 川普狂讚彭麗媛
美國川普和夫人梅蘭妮亞今天在佛羅里達州馬阿拉哥度假俱樂部款待中國大陸國家主席習近平與夫人彭麗媛，川普在媒體面前，讚揚彭麗媛有才華，還說她是很棒的歌手。
川普和習近平在晚宴前供媒體拍合照。英國「衛報」（The Guardian）網站等媒體報導，川普說：「很榮幸能邀請中國國家主席和他非常有才華的夫人，她是一位在中國很傑出的名人，也是一位很棒的歌手。」
「很榮幸邀請你們到美國。」
根據法新社，川普拿自己談生意的本領開玩笑破冰。他說：「我們已經展開長時間的討論，目前為止我仍然一無所獲、什麼都沒有。」
「但我看得出來，我認為長期來看，我們會建立起非常、非常良好的關係，我非常期待。」1060407
(中央社)
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