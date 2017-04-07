14位美國作家文學領路 帶你神遊美國地景
藉文學作品，神遊書中描述的地景，是許多閱讀者共有的經驗，美國在台協會首度與台灣文學館合作，在文學館內展出14位美國作家背景與其筆下的美國風景，最經典的當屬馬克吐溫的《頑童歷險記》，民眾可藉著童書主角湯姆與哈克的故事，感受美國密西西比河的地景。
傑克倫敦的《野性呼喚》故事背景在阿拉斯加，約翰‧史坦貝克的《憤怒的葡萄》與加州密不可分，華盛頓歐文的《李伯大夢》描述的卡滋奇山，美國在台協會藉這次展覽推廣美國文化，參觀者透過展場內的相片、影片，甚至運用VR虛擬實境，360度環景影片，感受美國作家筆下的土地與環境，宛如置身美國的自然山川。
台灣書迷對《頑童歷險記》最熟悉，書中主角「湯姆與哈克」，作者以幽默的寫法敘述兩人的生活故事，書中描述所有發生的地點就在密西西比河沿岸，令人在閱讀過程中，不禁跟著想像密西西比河的風光。
台南市長賴清德與美國在台協會處長梅健華一同出席參觀展覽，賴清德以「台美文學對話」比喻這次雙邊交流，在參觀到馬克吐溫的《頑童歷險記》時，兩人都對這部書印象深刻，主辦單位認為是最典型的美國文學行旅作品。兩人並輪流戴上虛擬實境的VR體驗美國地景，直呼漂亮。
美國文學行旅特展即日起開展，為期近1年，美國在台協會以台灣文學館為展覽首站，預計明年繼續全台巡迴展出。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。