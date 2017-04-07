14位美國作家文學領路 帶你神遊美國地景

台南市長賴清德（左2）與美國在台協會處長梅健華（右2）一同參觀在文學館展覽的美國文學行旅特展。（程炳璋攝）

台南市長賴清德戴起虛擬實境的VR觀展，對美國風景直呼漂亮。（程炳璋攝）

藉文學作品，神遊書中描述的地景，是許多閱讀者共有的經驗，美國在台協會首度與台灣文學館合作，在文學館內展出14位美國作家背景與其筆下的美國風景，最經典的當屬馬克吐溫的《頑童歷險記》，民眾可藉著童書主角湯姆與哈克的故事，感受美國密西西比河的地景。

傑克倫敦的《野性呼喚》故事背景在阿拉斯加，約翰‧史坦貝克的《憤怒的葡萄》與加州密不可分，華盛頓歐文的《李伯大夢》描述的卡滋奇山，美國在台協會藉這次展覽推廣美國文化，參觀者透過展場內的相片、影片，甚至運用VR虛擬實境，360度環景影片，感受美國作家筆下的土地與環境，宛如置身美國的自然山川。

台灣書迷對《頑童歷險記》最熟悉，書中主角「湯姆與哈克」，作者以幽默的寫法敘述兩人的生活故事，書中描述所有發生的地點就在密西西比河沿岸，令人在閱讀過程中，不禁跟著想像密西西比河的風光。

台南市長賴清德與美國在台協會處長梅健華一同出席參觀展覽，賴清德以「台美文學對話」比喻這次雙邊交流，在參觀到馬克吐溫的《頑童歷險記》時，兩人都對這部書印象深刻，主辦單位認為是最典型的美國文學行旅作品。兩人並輪流戴上虛擬實境的VR體驗美國地景，直呼漂亮。

美國文學行旅特展即日起開展，為期近1年，美國在台協會以台灣文學館為展覽首站，預計明年繼續全台巡迴展出。

(中時)