避談小龍女 63歲成龍今慶生「還沒長大」

遭吳綺莉批沒付過生活費，成龍拒絕回應。（圖／達志影像；取自成龍微博）

成龍分享慶生文。（圖／取自成龍微博）

武打巨星成龍17年前出軌吳綺莉，並生下「小龍女」吳卓林，近日吳綺莉指控成龍未付過生活費，成龍拒絕回應，今(7日)逢成龍63歲生日，凌晨他便貼出自己抱著熊貓和蛋糕合影的照片，說：「又長了一歲，但還沒長大。感謝所有朋友和影迷的祝福，我愛你們。」並附上8顆愛心。

當年外遇吳綺莉一事一直是成龍多年來避談話題，最近吳綺莉被爆買房和房祖名有關，使她不得不開記者會澄清從未從成龍那裡拿過一分一毫，向太則跳出爆料指多年前有人威脅成龍，使他一度痛哭，力挺成龍有情有義，並非對女兒冷淡，林鳳嬌也很關心，但不知道從何幫起。

對此，吳綺莉回應：「陳嵐說出的話，我不敢答啦！」她的好友翁靜晶反駁若被威脅為何不報警，更指真的有心可透過律師成立教育基金，完成不用經過吳綺莉，口水戰不斷，但成龍被問此事仍充耳不聞，今逢他63歲生日，凌晨2時他便PO出慶生照片，感謝外界祝福，死忠粉絲也力挺：「生日快樂，您是我們中國人民的驕傲」、「龍叔生日快樂，加油！從小看你電影長大」。

(中時電子報)