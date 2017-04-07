爭取大陸政府資訊化市場 華為表現積極

73歲的華為負責人任正非近來密集拜會中國大陸多地地方政府。有報導指出，通訊設備商華為以雲端計算、大數據、智慧城市為賣點，積極拿下政府生意。

21世紀經濟報導，今年第一季任正非先後見了四川、陝西、山西、廣東、浙江和湖北的中共省委書記和省長，年前還見了貴州和江蘇的省委書記和省長，分別與這8省簽了戰略框架合作協議。

而根據華為2016年財報，在雲端服務領域，華為已與中國大陸30多個城市形成戰略合作，構建了一張覆蓋全大陸各省的雲端服務資源網路，在大陸「政務雲」市場嶄露頭角。

報導指出，地方政府以大數據和雲端計算應用為主的「政務雲」需求，現在是華為這類服務供應商的兵家必爭之地，而各地政府對政務雲運營服務供應商的選擇，在2017年將結束，市場競爭格局將見分曉。

華為企業BG中國區副總裁楊萍曾在接受媒體採訪時表示，大陸市場最大的機會來自於宏觀政策環境方面，大陸把資訊化作為國家的戰略，無論是政府還是企業，都在通過資訊化手段來進行數位化轉型。

報導引述一名市級負責對接華為政務雲專案的負責人表示，華為有硬體企業的優勢，政府對做實業的華為也有好感。

華為1987年創辦於深圳，有17萬餘名員工，2016年登上大陸全國工商聯發布的「中國民營企業500強」榜首。1060407

(中央社)