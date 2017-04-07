松坂大輔成「雨男」12日與川崎宗則共同迎戰阪神

松坂大輔連兩場二軍先發都因雨取消，將延自12日對上阪神。(資料照 截自日本雅虎體育)

日籍投手松坂大輔，在上月25日熱身賽，對上廣島投出7局無失分好投，不過球團還是希望他在二軍調整，結果接連兩場二軍賽預定先發都因雨取消，預計改到12日與阪神之戰先發，回到日職的川崎宗則也預計在當週繼續在二軍出賽，有機會讓兩位曾經旅美的選手共同出戰。

松坂大輔今年力拚復活，上月25日對上廣島，先發7局，飆出6次三振，沒有被擊出任何一支安打，展現壓制力，但從二軍出發後，原定1日對上中日，卻因雨取消，改到昨日對上中日又下大雨，將改成12日先發對上阪神。

日前重返日職的加盟老東家軟銀鷹的川崎宗則，也預定將在當週二軍阪神之戰出場，將有機會與松坂大輔共同迎戰對手。

(中時電子報)