金大女生「掉包」急壞 熱警即刻尋回

金大鄧姓女學生專程赴金城派出所，開心向2位協尋的員警致謝。（警方提供）

金大鄧姓女學生趁清明節連假返台探親和掃墓，卻在騎機車趕往機場途中遺失內有全部證件、現金的手提包，一時急得團團轉。警方據報透過社群網路，並與各地分駐所、派出所緊急協尋，1小時不到就找回來，讓她開心順利成行。

就讀大三的鄧姓女學生是在清明節連假前1天，騎機車趕赴尚義機場，準備搭機返回嘉義民雄老家探親和掃墓，途中卻發現內有各種證件、現金的手提包不見，只得慌慌張張折返，趕到金城派出所報案。

該所警員翁溢德、李財利受理後，立即透過社群網站尋找，並打電話至其它分駐（派）出所詢問，急如熱鍋上螞蟻的鄧生焦慮不安，還喃喃自語的說道：「我今天一定要回台灣，好久沒有見到家人了。」讓一旁協勤的志工隊長沈素英看了好心疼，趕緊安撫情緒要她放心。

果然，不到1個小時，電話那頭傳來金寧分駐所剛受理民眾撿到手提包的好消息，員警翁溢德馬上開車載她前往認領，直到確認她雖然趕不上每日僅有1趟飛嘉義的班機，但仍順利候補上飛台中的班機後，才放心結束這件協尋案件。

鄧生昨天回來金大上課，還特地到金城派出所致謝，感謝2名年輕警員的熱心幫忙，讓她可以順利搭機返鄉外，更不用為補辦所有證件而傷腦筋。

(中時)