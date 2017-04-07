汽車警局前自撞　4人輕傷送醫

白色自小客車疑似未注意路況，自撞路旁圍牆，造成3人受傷送醫。（李其樺翻攝）

一台白色自小客車7日下午1時許行經新北市金山磺港路段，疑似未注意路況，自撞路旁圍牆，車上一家4口有3人受輕傷，卡在車內動彈不得；事故地點正好是金山交通分隊旁，警消立即將受傷民眾救出送醫，再詳查肇事原因。

(中時)