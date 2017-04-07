年金改革相關草案 立院順利付委審查
立法院院會今天下午處理報告事項，其中攸關年金改革的多項修法草案，全都順利交付相關委員會審查。
立法院院會原本上午10時就要開始處理報告事項，但是國民黨立法院黨團提請協商，協商經過2個小時的討論，同意年金改革法案由委員會19日開始審查、不提復議，立法院長蘇嘉全中午在院會上宣讀協商結論。
原本這次院會的報告事項中，議事處就已經將考試院函請審議「公務人員退休撫卹法草案」、並同時廢止「公務人員退休法」、「公務人員撫卹法」。
民進黨團提出增列報告事項，將民進黨團版、民進黨立委段宜康等人版、時代力量黨團版的「公務人員退休撫卹法草案」、行政院版與段宜康等人版的「公立學校教職員退休撫卹條例草案」、行政院版的「勞工保險條例部分條文修正草案」等，全數列入這次院會的報告事項。
這些攸關年金改革的相關提案、廢止案，都在沒有異議的情況下，順利交付各相關委員會審查。1060407
(中央社)
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