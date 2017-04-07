不滿妨害名譽除罪化 張淳淳剪髮抗議
曾出版《張淳淳教你30萬買屋當富豪》的地產女王張淳淳，因被控隱瞞凶宅訊息被起訴，她官司獲得清白後，不滿官司訴訟期間遭受網路霸凌，今天下午到台北地檢署呼籲蔡英文總統不應同意妨害名譽罪除罪化，並當場剪去留了30年的頭髮，代表她要重新生活，請求不能讓妨害名譽罪除罪化。
另張淳淳還控稱誣指她賣凶宅的代書賴瑞麟，涉嫌誣告及加重誹謗。
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(中時)
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