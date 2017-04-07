Duncan設計擋泥板 限時限量免費送

新北市交通局特別加碼提供750片限量擋泥板，只要上FB按讚並拍照上傳分享，就可免費獲得。（新北市交通局提供）

復古正夯！新北市交通局上月推出由Duncan設計的復刻經典懷舊保持車距擋泥板，獲得熱烈迴響。交通局今日表示，特別加碼提供750片限量擋泥板，只要上FB按讚並拍照上傳分享，就可免費獲得。

交通局表示，只要在4月10日至14日每天上午9時到下午5時，騎著機車到板橋市民廣場機車停車場B1服務中心，利用手機或其他行動裝置於FB「新北交通族』粉絲專業按讚，就可現場安裝，並將完成照片上傳個人臉書並tag3個好友及新北交通族，並留言「保持車距唷」，就可免費獲得擋泥板1片，每日限量150片。

(中時)