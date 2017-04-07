廣州四季香 花市交易達5.3億
廣州因地處亞熱帶，長夏暖冬，一年四季草木常綠、花卉常開，自古就享有花城的美譽，廣州人種花、愛花、賞花和贈花的歷史悠久。
廣州市民身邊最常見的花就是道路旁、高架橋上的花天橋綠化以簕杜鵑為主，此外還有黃蟬、蔓馬纓丹、希茉莉、龍吐珠等十多種植物，尤其在陽光不足地段，灰莉、綠籮、紅背桂就派上用場了。
一年一度的廣州迎春花市，為當地傳統民俗文化盛會，廣州花市起源於「花渡頭」，其形成可追溯於明朝或更早，當時廣州花市與羅浮山的藥市、東莞的香市、廉州的珠市，被稱為「廣東四市」，影響甚廣。
廣州迎春花市節慶活動從2013年起已舉辦4屆，採取現代營銷理念和「走出去」戰略，通過城市推介會、「廣州過年」活動等形式，將「迎春花市」向境內外進行宣傳推介，進一步提升廣州城市影響力，成為廣州城市文化名片之一。
廣州花市辦表示，今年花市開放期間，全市11個傳統迎春花市遊客總人流量達535萬人次，總成交額達1.2億元人民幣，折合新台幣約5.3億。
(旺報)
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