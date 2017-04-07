申請替代役要注意 83年次後役期延長到6個月

一般替代役申請開跑，83年次後的役男若轉服替代役需服役6個月。（新北市民政局提供）

想服替代役的役男要注意！從4月5日起到4月18日下午5點，新北市各區公所開始受理專長資格與一般資格替代役申請，特別的是83年次以後出生的役男，原先僅須服4個月的軍事訓練役，但申請替代役後役期將會延長至6個月，役男申請前須多加注意。

民政局兵役徵集科長許力友表示，目前開放83年次以後申請的替代役分為一般替代役以及產業儲訓替代役兩類，其中一般替代役又分為一般資格與專長資格，而專長資格替代役若是前往國外服勤的話，役期還會拉長至10個月，若是役男申請家庭因素替代役則維持4個月役期。

役男蔡孟哲表示，役期調整後，有些83年次以後出生的學弟會直接選擇4個月的軍事訓練役，如果一畢業就立刻當兵，正好可以有更長的時間充實自己，好面對隔年的求職潮，也有學弟因為替代役可以彈性規劃自己的時間，因此願意多花2個月的時間服役。

許力友說，新北市在受理報名的第一天就湧入的820位役男申請替代役，雖然役期拉長2個月，但在新訓中心的新訓時間依舊維持2週，相較軍事訓練役的5週要短上許多，因此依舊吸引大批役男報名，役男在報名前可以先仔細規劃退伍時間或是充分了解軍事訓練操課內容再做決定。

許力友提醒，役男申請替代役時需要準備印章與身分證正本，若是無法到場則需填妥委託書後，由親友攜帶身分證、印章與委託書前往戶籍所在地公所申請，而專長資格替代役則需要上役政署網站填寫基本資料，並攜帶專長證明文件前往公所申請，且入營時間是依照申請時間排序，想盡早入伍的役男需趕快申請。

民政局表示，申請受理結束後役政署將會分別在5月19日以及6月17日舉辦專長資格與一般資格替代役男抽籤，更多徵兵進度資訊以及抽籤結果請上役男大亨online查詢。

(中時)