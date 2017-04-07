林明禎組「Me女團」推新EP 5款女神造型曝光

林明禎大玩一人女團，在新EP嘗試多變造型。(種子音樂提供)

林明禎分身5角色，呈現不同時期的自己。(種子音樂提供)

「全民隊長」林明禎27日將推出新EP《#Me》，不僅變「髮」圖強，以一頭「粉櫻紫」短髮俏麗示人，主視覺更顛覆過往甜美形象，這回大玩「一人女團」分飾5角色，團名為「Me女團」。

她為團員親自命名，分別為MinChen與BB、金山、Mickey、Queen，一連挑戰街頭個性與復古甜美、中性酷率、摩登窈窕、閃亮性感5款造型，造型每套都有「腰瘦」設計來展現她完美曲線，是否覺得公司「很夭壽」？她扛起壓力：「不會耶！這些衣服都是提醒我持續健身的動力。」

5位團員代表不同時期的她，MinChen最符合現在狀態，「我私下喜歡有個性的衣服，大多時候一套運動服、戴一頂帽子、穿著球鞋就出門了。」BB是她到香港工作最常被叫的女神代稱；長髮摩登的細腰造型為「金山」，她表示「金山是小時候奶奶叫我的小名，那時我也留著一頭快到屁股的長髮。」

狂野奔放，有著爆炸捲髮叫「Mickey」，取自她學生時期綽號，「我的耳朵大大的，看起來很像Mickey Mouse，同學開玩笑叫我Mickey。」最後她梳起瀏海、以中性酷率的「Queen」展現女王氣勢，期許未來能成為獨當一面的女王。

EP《#Me》從13日展開預購，除「Change餅乾盒」EP、「全民隊長」禎心撲克牌，預購加贈「Me女團」敬禮版隊長特別卡；16日將於西門紅樓廣場舉辦預購簽唱會，5月28日則在華山Legacy舉辦讚聲音樂會，購票請洽寬宏售票系統，粉絲千萬別錯過。

(中時)