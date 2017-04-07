男子標槍鄭兆村 84.77公尺破全國紀錄
男子標槍選手鄭兆村傷後復出，7日在2017全國大專田徑錦標賽（台北世大運第一場田徑測試賽）第5擲以84.77公尺，打破隊友黃士峰在2016年日本世界挑戰賽川崎站所締造的83.82公尺全國紀錄，同時達到倫敦世錦賽參賽資格與今年台北世大運參賽資格。
鄭兆村這一擲，不但把男子標槍全國紀錄推進將近1公尺遠，即使與國際田總今年所紀錄的最佳成績，目前也可以排到第4名，成績極為出色。
亞洲田徑總會特別破例讓鄭兆村補報名參加4月24、27、 30日在中國金華、嘉興與我國台北市舉行的亞洲田徑大獎賽男子標槍項目，期能更上層樓。
中華民國田徑協會祕書長王景成現場宣布，將頒發獎勵金給鄭兆村10萬元，以及教練薛聖融10萬元整，以資鼓勵。
(中時電子報)
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