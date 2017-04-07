公園賣槍議價 警扮買家查獲交易

柯嫌（圖右）在公園賣槍與警察佯裝的「買槍客」討價還價，最後交易時被逮。（張妍溱翻攝）

警方當場查扣仿貝瑞塔改造手槍1把、子彈5發。（張妍溱翻攝）

好大膽！柯姓男子4日晚間8時在台中市太原路三段人來人往卅張犁公園前兜售槍彈，遇到市警局刑警大隊偵一隊員佯裝「買槍客」，過程中雙方討價還價，1把仿貝瑞塔改造手槍、子彈5發，從要價9萬元被狠砍3萬元，當柯嫌喊了錢，準備以6萬元一手交錢、一手交貨時遭警方逮捕，訊後依槍砲彈藥刀械管制條例罪移送。

警方指出，柯嫌日前不斷在朋友圈高調放話，缺現金、急拋槍彈，因而遭人檢舉。當時偵一隊接獲線報並派員前往逮人，喬裝買家與柯嫌相約在卅張犁公園內交槍，「諜對諜」過程中雙方討價還價，1把仿貝瑞塔改造手槍、子彈5發，柯嫌卻要價9萬元，卻被「識貨」的偵查佐認為沒那行情，當下狠砍3萬元。

「第一次賣槍就被抓！」有毒品、賭博前科的36歲柯嫌向警方供稱，5年前出獄後，洗心革面、投入職場，在工業區從事軸承的業務，但月收入僅3萬元，改造手槍及子彈是因朋友缺錢臨時拜託他代售，並非他所有，但警方對其供詞持保留態度，仍依槍砲彈藥刀械管制條例罪移送並追查槍枝來源。

(中時)