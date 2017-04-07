超車糾紛 賓士男下車持甩棍敲窗

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快速道路發生超車糾紛，車主拿甩棍下車敲貨車窗戶。（警方提供）

66線快速道路西行25公里處桃園市大溪路段，1台白色賓士車行駛內側車道，眼見施工前方縮減緊急要外切，當時外車道有自小貨車與其並行，賓士車駕駛連忙猛踩油門超車變換車道，隨即煞車停攔下貨車，下車時掏出甩棍，敲打小貨車車窗後離開。

70歲陳姓小貨車駕駛事後餘悸猶存，提供行車記錄器給警方，並未提告後離去。警方將針對影片中車主，行駛中於車道上驟然煞車、減速，或於車道中暫停，將以《道路交通管理處罰條例》開罰6000元到24000元罰鍰，並通知白色賓士車主到案說明。

(中時)