安海瑟薇悔發「這照片」 竟獲網友正評讚爆
安海瑟薇以《悲慘世界》勇奪奧斯卡最佳女配角，雖然將演藝事業攀向巔峰，但未料就此陸續湧現負評，讓她感概「又不是我能選擇的」，而有子萬事足的她，趁著寶貝兒子1歲生日時，將他的背影照傳到IG上，結果竟收到大批網友正面留言，讓她直呼難以置信。
安海瑟薇對兒子隱私相當保護，至今未讓他在任何公開場合有曝光機會，不過在兒子生日當天將背影照分享到IG，只見他雙手扶著椅墊，專注看著筆電中播放媽媽的演講影片，可愛模樣吸引大批網友留言，不僅直呼好可愛，也祝福兒子生日快樂，也讓安海瑟薇自嘲是「收到那麼多正面留言的一次」，但對於此舉動不諱言有些許後悔，也對兒子感到抱歉。
(中時電子報)
關鍵字：安海瑟薇
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。