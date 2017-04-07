安海瑟薇悔發「這照片」 竟獲網友正評讚爆

安海瑟薇表示將兒子背影照上傳，至今仍略感後悔 。(圖/安海瑟薇IG)

安海瑟薇以《悲慘世界》勇奪奧斯卡最佳女配角，雖然將演藝事業攀向巔峰，但未料就此陸續湧現負評，讓她感概「又不是我能選擇的」，而有子萬事足的她，趁著寶貝兒子1歲生日時，將他的背影照傳到IG上，結果竟收到大批網友正面留言，讓她直呼難以置信。

安海瑟薇對兒子隱私相當保護，至今未讓他在任何公開場合有曝光機會，不過在兒子生日當天將背影照分享到IG，只見他雙手扶著椅墊，專注看著筆電中播放媽媽的演講影片，可愛模樣吸引大批網友留言，不僅直呼好可愛，也祝福兒子生日快樂，也讓安海瑟薇自嘲是「收到那麼多正面留言的一次」，但對於此舉動不諱言有些許後悔，也對兒子感到抱歉。

(中時電子報)