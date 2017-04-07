台南水情吃緊 閒置24年淨水場出動
今年少冬雨，台南已實施一階限水，連閒置24年的曾文淨水場也將投入供水行列，預定10日起每天供水2萬公噸。
台南今年少冬雨，連未來4月至6月降雨量預估值也偏少，供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量僅剩3158萬公噸，曾文及烏山頭這2座子母水庫蓄水雖較接近歷年平均值，但也僅剩1億8000萬公噸，還得供灌嘉南灌區農作。
因水情相當不樂觀，台南市政府今天召開抗旱會議，市長賴清德宣布，官田區曾文淨水場將試車供水，台南未來目標是4月底前不進入二階限水，5月底前不進入三階限水。
台灣自來水公司第六區管理處說，目前台南運作出水的淨水場，包括烏山頭淨水場、潭頂淨水場、山上淨水場、楠玉淨水場、鏡面淨水場及南化淨水場，曾文淨水場已於5日試車，預定10日起供水，每天2萬公噸。
六區處表示，曾文淨水場已閒置24年，當初準備取用曾文溪水，但完工後發現水源受到污染而停擺，如今整修取用曾文-烏山頭水庫的水源，預估每日最大出水量6萬5000公噸。
南區水資源局說，啟用曾文淨水場，目的是延緩南化水庫的供水期程，讓蓄水較豐盈的曾文-烏山頭水庫負擔較多的用水。
另外，市府也協調台糖提供閒置水井作為抗旱井，已公告抗旱井有19座。水公司也會對高地及管線末端地區提供必要臨時水站，以降低限水的影響。1060407
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。