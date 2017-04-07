台南水情吃緊 閒置24年淨水場出動

今年少冬雨，台南已實施一階限水，連閒置24年的曾文淨水場也將投入供水行列，預定10日起每天供水2萬公噸。

台南今年少冬雨，連未來4月至6月降雨量預估值也偏少，供應台南民生及工業用水的南化水庫，有效蓄水量僅剩3158萬公噸，曾文及烏山頭這2座子母水庫蓄水雖較接近歷年平均值，但也僅剩1億8000萬公噸，還得供灌嘉南灌區農作。

因水情相當不樂觀，台南市政府今天召開抗旱會議，市長賴清德宣布，官田區曾文淨水場將試車供水，台南未來目標是4月底前不進入二階限水，5月底前不進入三階限水。

台灣自來水公司第六區管理處說，目前台南運作出水的淨水場，包括烏山頭淨水場、潭頂淨水場、山上淨水場、楠玉淨水場、鏡面淨水場及南化淨水場，曾文淨水場已於5日試車，預定10日起供水，每天2萬公噸。

六區處表示，曾文淨水場已閒置24年，當初準備取用曾文溪水，但完工後發現水源受到污染而停擺，如今整修取用曾文-烏山頭水庫的水源，預估每日最大出水量6萬5000公噸。

南區水資源局說，啟用曾文淨水場，目的是延緩南化水庫的供水期程，讓蓄水較豐盈的曾文-烏山頭水庫負擔較多的用水。

另外，市府也協調台糖提供閒置水井作為抗旱井，已公告抗旱井有19座。水公司也會對高地及管線末端地區提供必要臨時水站，以降低限水的影響。1060407

(中央社)