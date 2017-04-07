總統累了嗎？小英參加台大醫學院慶有氣無力照稿念

總統蔡英文今天參加台大醫學院120年院慶，但致詞時有氣無力、完全照稿念，讓人不禁想問「總統你累了嗎？」蔡英文致詞時說，政府未來會持續和醫療第一線的人員合作，並盤點現有的不足，確保專業都可以發揮，並以台大醫學院院訓「服務社會、貢獻人類」期勉台灣醫療人員下一個百年也持續走在台灣社會的最前面。

日前台大論文造假爭議，不少教授皆是出自醫學院，重創台大聲譽，台灣大學醫學院今舉辦120週年院慶，特別請來總統蔡英文助陣，一掃論文風波陰霾，不過蔡英文致詞時，卻從頭到尾照稿念，顯得十分沒有誠意。

蔡英文致詞時說，多年來台大醫學院培養出醫療專業人才，守護了人民健康，在此獻上最高的敬意，而台大醫學院除了在醫療專業上精益求精，更可貴的是師生廣泛社會關懷的情操。

蔡英文並提到，過去杜聰明和賴和兩人一起步行從台北南下彰化，是具有意義的壯遊，使他們往後的人生願意親近土地和見證人民的甘苦，後來一位是台灣現代醫學之父，另一位是台灣新文學之父，可見台大醫學院不只培養出優秀的醫師，更創造歷史。

蔡英文期許年輕醫生，像兩位前輩一樣，探索真實的社會、見證人民的甘苦，而政府也會加快醫療科技的腳步，努力建構互信平等的醫病關係，並檢討醫護的勞動問題，持續和第一線的人員合作，盤點現有不足，確保專業都可以發揮。

蔡英文以台大醫學院院訓「服務社會、貢獻人類」作為總結，期待台大醫學院下一個百年，也持續走在台灣社會的最前面。

(中時)