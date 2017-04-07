週五綠色運輸日 嗶悠遊積點送好禮
為提升節能減碳、響應環保，北市交通局在去年底推出周五綠色運輸日，鼓勵民眾每週五上午6點至9點持悠遊卡搭乘捷運、公車、U bike綠色運具，並與搭乘1次即贈送2點UUPON點數；另同時段持玉山銀行悠遊聯名卡搭乘綠運輸者，搭乘1次即可送4點。
另外 UUPON會員於活動期間內之每週五早上6點至9點，持同一玉山聯名卡於全家、萊爾富、OK三大超商消費滿千元，即可再享加碼贈30點。
點鑽整合行銷股份有限公司表示，下載UUPON APP，可透過玩「天天拉霸」試手氣，憑1點就就有機會贏得沖繩機票、萬元腳踏車，此外還可以用來兌換各大銀行、頂好、宅配通等紅利點數，還可累積日本航空、亞洲萬里行的里程數。
交通局表示，原先活動是去年年底到今年3月，因為民眾使用頻率逐漸成長，遂將活動延長到今年年底，並從4月1日起，搭乘1次贈送UUPON點數從1點提升至2點。
交通局說，據統計自從推行周五綠色運輸日後，民眾在周五使用綠色運輸的頻率，相較周一到周四有超過10％的明顯成長，從去年12月30日至今年2月10日使用比例就成長了8％。且3月31日就共計獲得58萬點數，鼓勵民眾持續多多使用綠色運輸工具。
民眾林小姐認為，對捷運族、公車族來說有這項福利是良好的，但身為開車通勤族的她來說，為了換點數改搭大眾運輸系統，這個誘因仍不在考慮。
(中時)
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