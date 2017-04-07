蛋白質非多多益善　腎友僅需吃6成

台灣腎臟醫學會提醒，尚未洗腎的腎友，蛋白質僅需吃常人的6~8成。（倪浩倫攝）

國內超過200萬名洗腎患者，不少腎病患者都竭盡所能、盼能晚一點加入洗腎一族，但如果未洗腎加上不忌口，當心引發尿毒症。醫師指出，腎臟負責代謝蛋白質，腎功能若已惡化到第3期（共5期），便應採低蛋白飲食，也就是每公斤吃0.6~0.8公克的蛋白，更建議以植物性蛋白為主，可同時降低心血管疾病風險。

台灣腎臟醫學會理事長盧國城表示，不同於脂肪、碳水化合物的代謝廢物是由肺臟代謝，蛋白質的代謝產物「尿素氮」，是由腎臟代謝，正常人每天的蛋白質攝取量，應為每公斤1公克，但對於尚未洗腎的腎病患者，第3期患者應低降到每公斤0.8公克，第4、第5期更應低到0.6公克，否則尿素氮代謝不出去、藉由血液流到身體各器官進行破壞，造成心臟衰竭、昏迷、甚至死亡。

盧國城補充，身體無時無刻都在透過新陳代謝，分解出「氨」，吃入動物或植物性蛋白質，也會產生「氨」，胺最終會變成尿素氮。台北慈濟腎臟透析中心主任郭克林說，對於未洗腎的患者，除了採低蛋白飲食外，也可輔助服用酮酸胺基酸藥物，該藥物可結合體內的「胺」、還原成胺基酸，將毒素轉換成人體必須的營養素，「能減緩腎臟功能退化，延後1~4年加入洗腎一族。」

83歲的郭阿嬤，健檢發現腎功能異常、腎功能僅剩7%，在拒絕洗腎的情形下，在醫師建議下，同時採低蛋白飲食和服用酮酸胺基酸藥物，最終延緩將近5年才進入洗腎；且根據統計顯示，在接受上述治療後，每3名腎病患者、就有1人的腎功能惡化速度明顯減緩。

部分腎友家屬擔心，腎友若採低蛋白飲食，是否會造成營養不良？盧國城說，「低蛋白飲食」不等於「低熱量飲食」，雖然蛋白質的攝取量減少，但可透過多吃蔬果、碳水化合物，攝取足夠的總熱量，讓身體有足夠體力來對抗疾病；他進一步強調，患者若以植物性蛋白取代動物性蛋白，可攝取到更多的蔬果、纖維和較少的油脂，對身體更健康。

腎病患者若惡化到第5期且尚未洗腎，健保便會給付酮酸胺基酸藥物，若未符合資格則需自費，藥費每個月約4000元。

(中時)