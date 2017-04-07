另類檢察外交 台灣包辦國際檢協會中文網頁
國際檢察官協會(IAP)授權台灣檢察官協會，製作國際檢協會中文版網頁，台灣檢協會歷經6年的努力及協商，終於完成中文版網頁的製作，並在日前韓國釜山舉行的第10屆亞太地區會議上正式啟用，成功地創下另類「檢察外交」。
IAP是唯一全球性的檢察官組織，超過172個團體會員，2600位個人會員，來自171個國家。使用簡體中文的中國大陸也是IAP會員之一，但IAP仍是授權台灣製作繁體中文版網頁，顯示IAP對台灣檢協會的重視。
IAP成立於1996年，以英語作為工作語言，1997年7月16日設立英語官網，之後認為應引進其他世界主要語言，作為IAP拓展全球網絡的重要工具。
我國的檢察官協會2009年加入IAP成為團體會員，2011年我協會向IAP秘書處表達承做中文網頁意願。IAP秘書長及專案經理2014年2月來台討論中文網頁製作事宜，同年4月同意並授權我協會製作中文網頁。
2014年新北地檢署35名檢察官組成英語小組參與翻譯工作，完成中文初稿，但因故暫緩，至2016年再繼續進行中文網製作事宜，協會再組織14名檢察官重新進行資料翻譯更新作業，費時4個月完成中文翻譯工作。
今年1月中旬，IAP執行經理Mrs. Janne Holst Hubner及資訊工程師Mr. Daniel James Varab專程來台，與協會理事長顏大和及祕書長朱朝亮開會討論網頁建置事宜，並在IAP網頁系統上進行上線操作訓練。
IAP第10屆亞太地區會議開幕式中，由秘書長Han Moraal宣布中文網頁正式啟用，中文網頁編製與經營管理將移轉由台灣檢協會負責。
(中時)
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