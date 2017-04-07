現在才知馬景濤前妻太猛！美過同框范冰冰
馬景濤日前無預警宣布和結婚10年的嬌妻吳佳尼宣布離婚，震驚各界，不過吳佳尼的回覆卻被讚是「最佳前任」，不過在此同時，網友也發現馬景濤這個嬌妻身材相當好，儘管名氣沒有其他一線女星大，但過去她曾和范冰冰合作，被讚兩人同框時，她的美貌可不輸給范冰冰！
馬景濤日前宣布與妻子離婚，吳佳尼前天終於打破沉默，強調「離婚沒有外在負面因素，我能體悟和支持景濤的決定！」更說兩人儘管婚姻不再，但情誼依舊，她被讚是「中國好前任。」
只是也因這次的離婚宣言，吳佳尼被外界起底，過去她曾和林心如合作《男才女貌》，當時她就被讚顏值很高。除此之外，她與范冰冰、馬景濤合作的《封神榜之鳳鳴岐山》，吳佳尼飾演的琵琶精至今還被讚「美過范冰冰」！
但最讓人驚豔的，是吳佳尼兒時照片，她現在氣質出眾，熱愛運動的她更維持著好身材，不過小時候的她，早就是個美人胚子，這回和馬景濤離婚，意外讓她名氣大增。
(中時電子報)
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