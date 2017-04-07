印尼男赤膊馴2眼鏡王蛇 空手拔毒牙

我要評比

印尼廖內省1個村莊日前出現兩條長約4公尺的眼鏡王蛇。當地男子羅尼赤手空拳馴服兩條眼鏡王蛇，並當場拔掉牠們的毒牙，讓當地民眾嘖嘖稱奇。

印尼新聞網站liputan6等媒體報導，廖內省1個村莊日前出現兩條長約4公尺的眼鏡王蛇，嚇壞當地村民，村民們趕緊找來一名27歲的「控蛇人」（snake handler）羅尼（Roni Kurniawan）。

只見羅尼不急不徐，一派輕鬆穿著拖鞋，赤膊上陣，空手將兩條眼鏡王蛇從樹洞中抓出，並迅速拔掉牠們的毒牙。

兩條眼鏡王蛇之後還攻擊羅尼，不過沒了毒牙，最後只能乖乖束手就擒。即使如此，一旁的村民還是不敢靠近，只能遠遠看著羅尼馴服兩條毒蛇。

羅尼告訴當地媒體，眼鏡王蛇咬一口可以撂倒一頭成年大象，是相當危險的毒蛇。

這段影片被上傳Caters TV後，引發熱烈討論，已經累積93萬次點閱。

眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，分布在印度及菲律賓、印尼等東南亞一帶。眼鏡王蛇的一咬可以迅速致命，牠一口注入的毒液能於3小時內殺死一頭成年的亞洲象。1060407

(中央社)