陳副總統：鬆綁法令 讓MIT品牌行銷全球
副總統陳建仁今天表示，新政府上任後努力進行法令鬆綁，希望讓台灣產業在人才、資金及技術的取得上，有更大的自由度與發揮空間，從事創新研發，讓MIT的品牌行銷全球。
陳副總統今天上午出席「第27屆台北電器空調3C影音大展」開幕式，他致詞時表示，他在去年3月18日首次參加台北電器空調3C影音大展開幕時，就對電器空調3C影音產業界的熱情與活力印象深刻。
陳副總統肯定台北市電器商業同業公會理事長廖全平，指出廖全平過去所主辦的活動均成果亮眼，希望今年的展出，業者生意興隆，消費者也都感到滿意。
陳副總統指出，2017電器空調3C影音大展是一年一度、全台最大的家電盛會，有將近150家的廠商參展，品牌相當齊全，共計460個攤位，商品的品質和價格都非常具有吸引力和競爭力，尤其今年公會首度開放免費參觀，一定能吸引更多人共襄盛舉、滿載而歸。
陳副總統強調，台灣一直有很強的製造能力，生產很多優質產品並行銷全球，可惜過去有許多不合時宜的政策與法令限制。
陳副總統說，新政府上任後，就積極推動五大創新研發產業計畫，提出前瞻基礎建設計畫，也不斷努力進行法令鬆綁，希望讓台灣產業可以在人才、資金及技術的取得上，有更大的自由度與發揮空間，從事創新研發，讓MIT的品牌行銷全球，讓全世界看到台灣創新、精美又充滿人工智慧的產品。
隨後，副總統在廖全平等人陪同下，參觀多家知名品牌家電用品的展示攤位並聽取產品簡介，了解台灣優質產品的發展情形。1060407
(中央社)
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