美侵略敘 俄批恐傷害打擊恐怖主義努力

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俄羅斯國會上院國防委員會主席奧澤羅夫今天告訴俄羅斯新聞社（RIA），美國空襲敘利亞空軍基地，可能傷害打擊敘國恐怖主義的努力，俄國將要求聯合國安理會召開緊急會議。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧澤羅夫（Viktor Ozerov）告訴俄羅斯新聞社：「美國攻擊敘利亞空軍基地，恐破壞在敘國打擊恐怖主義的努力。」

他說：「這是侵略聯合國會員國的行動。」

奧澤羅夫繼續表示，美國攻擊荷姆斯省（Homs）附近謝拉特機場（Al Shayrat Airfield）之後，俄美軍事部門之間的合作可能告終。1060407

(中央社)