國際電動車大廠Tesla台中快閃店啟動

國際電動車大廠特斯拉（Tesla）台灣公司7日在台中市首座快閃店正式啟動，台中市政府副秘書長郭坤明（右2）等人一起主持開幕剪綵儀式。中央社記者郝雪卿攝 106年4月7日

國際電動車大廠特斯拉（Tesla）台灣公司今天在台中市首座快閃店正式啟動，台中市副秘書長郭坤明代表歡迎特斯拉回娘家，因為台中市有很多特斯拉獨家供應商。

特斯拉台灣公司今天宣布在台中大遠百的首座快閃店正式啟動，現場同步展出豪華性能房車Model S及剛在台灣正式發表的運動休旅車Model X，郭坤明及特斯拉台灣、香港及澳門地區區域總監范菁怡、遠百企劃長劉志成等人主持開幕剪綵儀式。

「從在地出發與國際鏈結！」郭坤明代表歡迎特斯拉「回娘家」，他說，這是台灣精品，台中市有很多獨家的供應商，造就這項劃時代不同模式的體驗，也提供不同的交通工具需求，台中市準備好了，將可提供更多元、更安全的綠能交通工具，也期待特斯拉在台中市能有更多服務消費者的據點。

劉志成指出，特斯拉公司的市值已超過福特公司，代表環保綠能有很大的力量，也代表一種消費能力，希望能帶來更乾淨的地球。

范菁怡表示，這是Tesla在台灣跨出台北以外的第1場正式活動，消費者明年3月前可以在台中看到甚至體驗最新車款，同時提供試駕體驗以服務車迷。

范菁怡指出，台灣的高科技產業發達，台中又是汽車零組件重鎮，消費者對智慧電動車的興趣相當高，因此Tesla對台灣的市場很有信心，未來也會以很快的速度在台灣各地推出各式各樣的推廣活動。

范菁怡說，Tesla一直努力擴充充電網絡，目前全台充電座突破150支，而且持續擴增中，未來也和遠東百貨合作，逐步在所有遠百內設置目的地充電站，讓車主能邊逛街消費、邊充電。1060407

(中央社)