捨香港 「無國界記者」亞洲辦事處落腳台北
「無國界記者」（Reporters sans frontières, RSF）6日宣布，捨棄香港，選擇在台北設亞洲第一個辦事處，預計於6月揭幕。
「無國界記者」致力保護記者免於迫害，並推進新聞自由的政治性國際非政府組織。總部設於巴黎，另有11個辦事處（德國柏林、比利時布魯塞爾、瑞士日內瓦、芬蘭赫爾辛基、英國倫敦、西班牙馬德里、巴西里約熱內盧、瑞典斯德哥爾摩、突尼西亞突尼斯、奧地利維亞納和美國華盛頓特區），和派駐130個國家的特派記者。台北辦公室將著重於中國、香港、台灣、日本、北韓、南韓、蒙古等東亞地區。
據《紐約時報》報導，「無國界記者」原本選定於香港設立，由於憂心新聞自由受影響，改選在新聞自由度較優異的台北。報導指，「無國界記者」於1985年成立時，香港仍然是英國的殖民地，擁有高度的新聞自由，而台灣還處於戒嚴；之後台灣解嚴，台灣的新聞自由目前位於全球第51名，香港則是第69名。
「無國界記者」的秘書長Christophe Deloire表示，設置東亞辦事處，除了能使「無國界記者」在在國際上擴展，亞洲是一個越來越具有影響力的地區，台北辦事處有助於面對媒體自由的挑戰。他說，選擇台北做為據點，不僅僅是因為地理位置適中、軟體服務及易於行政管理，還考慮了台灣的新聞自由度是亞洲第一。
「無國界記者」同時也宣布由法國籍的Cedric Alviani擔任台北辦事處的主任。他在亞洲生活了18年，於2000年時搬到台灣，擔任法國外交部的合作官員；2005年創辦台灣歐洲影展（TEFF）；2010年至2012年擔任台北市中法工商促進會（CCIFT）總經理。
(中時電子報)
文章來源：RSF
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