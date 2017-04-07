習川會登場 林全：希望台與美、陸關係都穩定

行政院長林全7日下午出席「台灣言論自由之發展與挑戰」座談會，被問到中美習川會的事情。有人認為中美關係穩定，對兩岸關係會有幫助，如果兩岸關係穩定，是不是有機會收到WHA的邀請函？林全表示，希望大陸與美國，以及台灣和美國、大陸往來都維持穩定，台灣應有權利參與所有國際組織，希望WHA能對台灣採取友善態度。

林全回應說，當然希望美國跟對岸的往來和關係能維持穩定狀態，也希望台灣跟美國、對岸的關係也是穩定的；第二，有關WHA參與的問題，台灣基本上應該有權利參與所有的國際組織，特別是WHA，因為健康和防疫是基本的人權，也是我們每個人身為世界公民的義務，所以很期待WHA能就這件事情對台灣採取友善態度，參與工作我們會努力爭取。

此外，美軍轟炸敘利亞，引發國際情勢動盪，台股應聲下跌，政院因應措施為何？林全說，中東不安定已經很長一段時間，希望中亞地區這些問題都能夠從改善的角度去處理；任何區域衝突勢必影響全球經濟，雖然目前只是局部升高的衝突，我們還是會注意，整個股市的變動當然會跟國際變化有敏感關係，「但我覺得國人不必就此事無限放大，沒有必要。」

林全也被問到，因為一例一休政策，外食費創下22個月來新高，政院有何對策？他說，政府一定會特別注意物價，「消費者物價指數今年1月微幅上升，2月是微幅下跌，3月又微幅上升，目前來看應算是合理穩定範圍」。

林全表示，期待社會大眾、業者，不應以一例一休作為漲價理由或渲染漲價，這都不恰當，政府也會努力讓物價維持在合理範圍。

(旺報)