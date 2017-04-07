國小跑道風雨摧殘18年 機緣找到贊助商全新啟用

我要評比

文元國小學童7日體驗在全新PU跑道上奔跑的感覺。（程炳璋攝）

文元國小操場使用紅土跑道18年，歷經風雨摧殘破爛不堪卻缺乏經費更換，今年學校榮譽家長會長宋俊明在校園附近購屋時，向建案的廠商遠雄集團提及此事，遠雄文教公益基金會立刻點頭答應出錢，在50個工作天內完成全新的PU跑道。

文元國小操場跑道長期使用紅土，天候加上頻繁使用已造成表面斑駁，校方早有意改成較安全的PU跑道，估價卻要150萬元，一直苦無經費修繕。

最近在文元國小對面正有一處大樓建案，學校的榮譽家長會長宋俊明打算購屋，與建商洽談買屋細節時相談甚歡，乾脆建議企業該「敦親睦鄰」，捐款協助學校興建全新的PU跑道，獲得「遠雄文教公益基金會」認同，多次派人與文元國小校長李貞儀討論贊助問題。

經過50個工作天，全新的PU跑道7日完工啟用，校方舉辦啟用儀式感謝公益優質企業捐款與從中牽線的家長會等人，現場立刻舉辦一場小型賽跑。

儀式結束後，文元國小學童們立刻體驗在新跑道上奔跑的快感，一一在操場跑上一圈，男、女組第一名都可獲得一部單車。

文元國小7日另外一口氣舉辦了生態池與遊戲區的啟用儀式，未來學校的硬體設施更加完整。

(中時)