國小跑道風雨摧殘18年 機緣找到贊助商全新啟用
文元國小操場使用紅土跑道18年，歷經風雨摧殘破爛不堪卻缺乏經費更換，今年學校榮譽家長會長宋俊明在校園附近購屋時，向建案的廠商遠雄集團提及此事，遠雄文教公益基金會立刻點頭答應出錢，在50個工作天內完成全新的PU跑道。
文元國小操場跑道長期使用紅土，天候加上頻繁使用已造成表面斑駁，校方早有意改成較安全的PU跑道，估價卻要150萬元，一直苦無經費修繕。
最近在文元國小對面正有一處大樓建案，學校的榮譽家長會長宋俊明打算購屋，與建商洽談買屋細節時相談甚歡，乾脆建議企業該「敦親睦鄰」，捐款協助學校興建全新的PU跑道，獲得「遠雄文教公益基金會」認同，多次派人與文元國小校長李貞儀討論贊助問題。
經過50個工作天，全新的PU跑道7日完工啟用，校方舉辦啟用儀式感謝公益優質企業捐款與從中牽線的家長會等人，現場立刻舉辦一場小型賽跑。
儀式結束後，文元國小學童們立刻體驗在新跑道上奔跑的快感，一一在操場跑上一圈，男、女組第一名都可獲得一部單車。
文元國小7日另外一口氣舉辦了生態池與遊戲區的啟用儀式，未來學校的硬體設施更加完整。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。