空汙總量管制也是問題 台積電恐怕不來高雄了

高市環保局長蔡孟裕（前排右一）強調，空汙抵換量絕對足夠，不會造成台積電設廠障礙。（林宏聰攝）

台積電恐怕不來高雄，除環評、水、電因素外，議員張豐藤說，空汙總量管制也是問題，他質疑抵換量不足，導致新廠商進不來，但高市環保局長蔡孟裕強調，抵換量絕對足夠，張豐藤聞言當場表示：「你說的喔，台積電跑掉你要負責喔！」

張豐藤表示，聽說台積電打算捨棄高雄，改到美國設廠，表示過程中肯定遇到很大困境，據他了解，除了環評、水、電問題之外，另一個因素是高屏空汙總量管制，因第一階段減量不足，導致新的廠商進不來。

他說，目前總懸浮微粒、氮氧化物、硫氧化物抵換量還可以，但揮發性有機物嚴重不足，高雄去年包括中美和石化公司等4個廠關閉，也只挪出78公噸揮發性有機物，但台積電需要175公噸、郭台銘的群創也要230多噸，根本不夠。

張豐藤說，台積電將帶來不少工作機會，深受高雄市民期待，市府應協助廠商取得空汙抵換量；他建議，像是中油五輕關廠，並非中油自行努力的結果，抵換量應屬政府所有，市府應拿來協助新進業者設廠。

「抵換量一定足夠」，環保局長蔡孟裕說，環保局從2015年下半年至今，汰換11萬餘量二行程老舊機車，換算約有400噸揮發性有機物可供廠商購買抵換，加上盤點具減量潛力的廠商，應可再挪出500噸以上，起碼有上千噸可運用，不至於不足。

(中時)