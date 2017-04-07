74公斤胖大嬸變身美魔女 竟是靠吃控肉？
74公斤生過兩的孩子的胖大嬸，竟然能在三個月激瘦28公斤，還練出超迷人馬甲線!!在 網路爆紅的健身美魔女張婷媗日前上中視《改變的起點》接受節目專訪，張婷媗獨家公開她的神奇瘦身術以及祕練馬甲線速成絕招!
生完兩個孩子的張婷媗一度胖到74公斤，她毫不諱言最胖的時候，衣服穿到超大尺碼還緊繃繃，肚子上甚至還有三層肥油…但現在就算已經46歲，大家不但稱她逆齡美魔女，肚皮上凹凸有緻的三條馬甲線，更讓所有人看傻!張婷媗透露，在一場大病後她下定決心每天運動，甚至獨創「在家就能練出馬甲線」的方法，在三個月內成功從76公斤瘦到46公斤。
她一邊說話一邊起身在攝影棚沙發椅上示範了「V字捲腹」馬甲線必練絕招，『女生要把自己的儀態變好，椅子大概坐三分之一，然後身體斜45度角，然後像踩煞車一樣，大腿抬，然後出去踩煞車…』張婷媗在節目中公開獨門三招，讓太太們就算不用上健身房也可以在家瘦身成功練出迷人馬甲線。
但究竟為什麼已經46歲的張婷媗竟然還有少女般的粉嫩肌膚? 張婷媗透露，這不是靠什麼昂貴的保養品，很多人減肥後，鬆垮肥肉瞬間消失後反而會讓肌膚留下皺褶，她的皮膚老被人誇像二十幾歲的少女，竟然是因為她從小就愛吃控肉!「對女生來說，蛋白質最能修復皮膚了，吃控肉讓我皮膚基底特別的好，因為油脂量攝取足夠，細胞也能一再修復！很多減肥的女生不敢吃肉，反而把皮膚搞得又乾又沒光澤」，不僅如此張婷媗每一餐都維持肉菜比三比一的黃金比例，控制飲食加上健身運動，才能達成最好的瘦身效果!
曾經是毫無自信憂鬱纏身的家庭主婦，搖身一變成為兩岸節目爭相邀訪的逆齡美魔女，張婷媗激瘦健身攻略，將在節目中完整呈現。敬請鎖定中視<改變的起點>。
4/07(五) 23:00 (首)
4/08(六) 09:00 (重)
(中時電子報)
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