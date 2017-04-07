少時太妍5月台港開唱

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南韓演藝經紀公司SM娛樂今天透露，旗下人氣女團少女時代成員太妍將於5月在首爾舉辦個人演唱會，之後轉赴港台等地舉辦巡迴演唱會。

韓團少女時代去年5月在台北小巨蛋開唱，開場秀出招牌美腿，大秀性感舞姿。

南韓聯合新聞通訊社引述SM娛樂表示，太妍將於5月12-14日在首爾奧林匹克公園奧林匹克大廳舉辦個人演唱會「TAEYEON solo concert：PERSONA」。

太妍將在演唱會上獻唱她的首張個人正規專輯「MYVOICE」的收錄曲等多首歌曲。

SM娛樂表示，首爾演唱會結束後，太妍將在香港、台北、曼谷等亞洲主要城市舉辦巡演。

太妍曾於去年7月和8月分別在首爾和釜山首次舉辦個人演唱會，此次是她時隔9個月第2次舉辦個人演唱會。1060407

(中央社)