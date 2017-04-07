北市辦居住正義論壇 都更自救會場外抗議

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台北市政府今天舉行「居住正義論壇第三場」，場外卻有都更案的自救會抗議，多名都更戶要求包含停止受理、執行所有代拆案等三大訴求。

都市發展局下午在晶華酒店舉行「居住正義論壇第三場」，主題「公私協力─改革都更效能」論壇。活動未開始前，多名北市都更戶到場抗議，包含信義區虎林段四小段及長安西路都更案張姓被拆戶等人。

張姓被拆戶說，北市府取消原本代拆門檻，未來只要有2/3的所有權人同意，建商就可向政府申請代拆，且建商會低估房價，高估營建成本，演變成資訊不對等的「黑箱」都更洽談。

都更案自救會提三大訴求，包含北市應停止受理、執行代拆案，公布受理案件數量；停止核定未達全部同意或有其他爭議都更案，檢討現行審議發放容積獎勵；依都更條例34條取得拆除執照案件，應全面暫時停工。

柯文哲致詞時說，都更在台北是很重要問題，因牽扯很多產業，但從發生文林苑事件後，讓台北都更進入黑暗期，因政府怕惹事不想負責，更讓建築業無所適從，因此北市組都更專案小組，整合市府局處外，也拜訪相關產業並蒐集意見。

柯文哲表示，台北市30年以上的房屋有48萬戶，占全部房子55%，約住100萬人，未來10年，北市老舊房屋將進入高風險期，希望透過會議集思廣益，讓北市都更注入新活力，並提升居住品質、改善都市環境和城市美學。1060407

(中央社)