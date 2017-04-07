柯P摔一跤 李明賢：世大運台北市準備好了嗎？

台北市長柯文哲（前）7日視察世大運田徑場，與田徑國手楊尉庭、陳傑試跑跑道，柯文哲不慎跌倒，隨後馬上站起來衝向終點線。(中央社)

台北市長柯文哲今日上午到世大運田徑場視察整建工程，還親自下場體驗場地試跑，不過在試跑過程中柯文哲卻因為重心不穩慘摔一大跤，幸好無大礙。他自我解嘲沒有受傷，這也表示跑道還蠻不錯的，「跌倒時很有彈性。」國民黨發言人李明賢說，這次柯P靠反應化解跌倒尷尬，但8月登場的世大運，就不要讓台灣也跌一跤了，台北市做好準備了嗎?

2017世界大學運動會8月登場，作為開閉幕主場館、田徑賽事場地的台北田徑場斥資1億774萬元整建，今市長柯文哲親自到場視察。不過，就在柯文哲與選手、首長準備「試跑」嶄新的跑道時，柯卻在起跑沒多久就因重心不穩撲倒在地，雖未受傷，但讓在場隨扈、官員都捏一把冷汗。

柯文哲受訪時自我解嘲，沒有受傷，這也表示跑道還蠻不錯的，「跌倒時很有彈性。」用幽默化解尷尬。國民黨發言人李明賢在臉書問，這次柯P靠反應化解尷尬，但希望8月登場的世大運，不要讓台灣也跌一跤了，到時候就真的難看了，並問台北市做好準備了嗎？

(中時電子報)