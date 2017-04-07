熊健康出任務／大腸鏡怎麼做才有效？

為什麼做大腸鏡前，要喝那麼噁心的清腸藥？專家告訴你種種關於這項檢查的重點事項。(圖/達志影像 shutterstock提供)

這次「熊健康出任務」來到台大醫院健診中心，訪問年做近2000例大腸鏡的台大腸胃內科權威邱瀚模醫師。

●檢查前準備

‧為什麼做大腸鏡前，要喝那麼噁心的清腸藥？

大腸的清潔度會嚴重影響大腸鏡檢查的品質。清腸狀況不佳，除了會遮蔽病灶，也容易導致檢查不完全（腸鏡進不到最裡面的盲腸）、延長檢查時間（麻醉時間也跟著延長，風險自然也變大）、增加重新檢查的機會，或者提高併發症的風險。

‧清腸藥何時喝效果最好？

我常跟受檢者開玩笑說，「大腸也是有『賞味期限』的。」各位還記得念書時，怎樣才能考得最好嗎？愈早準備就愈好嗎？好像不是。早早準備卻在考前兩天荒廢，還比不上考前一天剛好讀完兩遍來得好。

喝完清腸藥後，藥水會迅速流過小腸進行大腸的洗滌，約莫經過5～8小時會達到最乾淨的狀態。過了這段「黃金時間」，小腸裡的食物殘渣（其實就是糞便）會陸續掉落到大腸，逐漸染污大腸黏膜表面。

因此，清腸藥最好在大腸鏡檢查前5～8小時喝。比方，如果安排在下午2點檢查，早上6點喝清腸藥就是最佳時間。

‧清腸要清到什麼程度才算乾淨？檢查時醫生會幫忙用水沖乾淨嗎？

不要期待醫師會幫你清乾淨，自己的大腸要靠自己救。富含纖維的糞渣，就算用大腸鏡也吸不出來。又或許有人說：「那我多做幾次就OK了！」但是如果每次都清不乾淨，即使做再多次大腸鏡檢查，病灶還是非常容易隱藏在糞便底下。

喝完清腸藥，通常拉7～8次腸道就會乾淨，上完廁所後，可看看馬桶裡的水，如果呈現淡黃色的無渣液體，是最好的狀況。

●大腸鏡檢查怎麼做？

‧要換穿病人制服嗎？

進入檢查室前，會先由管理師進行身體狀況評估，換穿「開檔褲」檢查服，褲底開洞的部分穿在後方；進入檢查室後，則依照指示往左側躺，擺出蝦米狀的姿勢。

‧一定要自費加做麻醉嗎？

不一定。大腸鏡檢查的麻醉目的，主要是減輕疼痛感，抹去做檢查的記憶，減少焦慮感。大腸鏡檢查施行的麻醉，其實是靜脈注射麻醉，正式名稱是「意識麻醉（conscious sedation）」。受檢者會進入意識朦朧或睡眠狀態，可以自己呼吸，輕拍可以叫得醒，只是無法說話或思考，一般術後大約15～20分鐘就會清醒，與外科手術時施行的全身麻醉，不能相提並論。

‧做全大腸鏡檢查要做到盲腸，為什麼這麼徹底？

美國哈佛大學的波多斯基（Podolsky）教授曾說過一句話令人莞爾：「只做乙狀結腸鏡，就好比叫女性只做一側的乳房攝影一樣，實在沒道理。」沒有到達盲腸，好比負責巡邏的警員，沒有把轄區所有巷弄都巡邏一遍。【全文未完，完整內容請見《康健》221期】

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(中時電子報)