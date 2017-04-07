竹市動物園再造 林智堅：動物更貼近

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

新竹市長林智堅（右四）7日宣布動物園再生計畫啟動，系列展覽即日起在園區登場。（徐養齡攝）

新竹市立動物園要放假了！市長林智堅7日宣布動物園再生計畫正式展開，市府將斥資2.5億打造更適宜動物棲息的環境，同時讓民眾更貼近動物，下月正式休園，預計明年6月重新與民眾見面。

(中時)