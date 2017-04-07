偷機車零件上網拍賣 專挑山葉RS車款

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警方起獲機車零件贓物一批。（王揚傑翻攝）

自去年底起，新北市警海山分局陸續接獲民眾報案機車零件遭竊，警方發現地點集中於縣民大道三段、莒光路一帶，且失竊車款均為山葉RS機車，警方調閱案發地點監視器影像，發現2名竊賊於現場徘徊，並將被害人車輛拖入一旁車棚內拆解排氣管、避震器等零件後離去。

警方根據竊嫌機車車牌查出20歲的吳姓男子涉嫌，先採盤查方式，欲突破吳嫌心防，但吳嫌見員警無相關強制令狀，拒絕隨同現場員警調查。

後經員警搜集吳嫌相關涉案事證，日前向新北地方法院聲請搜索票獲准，至吳嫌住處搜索，當場起獲引擎1具、BREMBO卡鉗1個、輪胎1個、避震器1個及安非他命1包等贓證物。

警方調查，吳嫌專偷RS機車零件，得手後利用臉書社團網站進行銷贓，已查出吳嫌犯案至少6起，目前仍持續擴大清查中。

吳嫌辯稱，竊取機車零件是因為自己的機車零件曾經遭竊，心理不平衡，才行竊他人機車零件。偵訊後，全案依毒品危害防制條例及竊盜罪嫌移送新北地方法院檢察署偵辦。

(中時)