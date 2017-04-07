玩娃娃機只夾到兩顆彈珠 男破壞機台偷回硬幣
古坑鄉四十三歲籃姓男子玩玩娃娃機，氣憤只夾到一個裝有兩顆彈珠的盒子，藉酒意拿鐵鎚敲壞遊戲機台竊取機硬幣，經店家報案，遭依竊盜罪法辦。
古坑警方表示， 近年來許多夾娃娃遊戲機台設於市區鬧街，大多遊戲機台無人看管，機台內的玩具商品和金錢硬幣往往遭不肖人士覬覦，店家成為小偷光顧對象。
古坑鄉一家娃娃機店日前報案，機台遭不明人士以鐵鎚破壞偷走硬幣，最令人氣憤的是2台夾娃娃遊戲機外觀遭嚴重破壞。
警方隨即調閱店內外監視器，一眼認出畫面裡穿深色短衣長褲的男子是43歲籃姓男子。
籃男供稱，當日因飲酒帶有醉意，在夾娃娃遊戲機店內投幣夾玩具，卻只夾到一個裝有兩顆彈珠之盒子，心生不悅，認為該機台意圖詐騙，導致他花光錢。警方訊後依竊盜罪嫌將籃男移送法辦。
(中時)
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